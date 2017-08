– Rekorddeltaking

Det vert musikk i alle variantar frå tidleg til seint, med musikkpaviljongen i Laguneparken som hovudscene.

– Det er første gong vi har passert 20 namn på lista. Det er mange som vil vere med, og det er storarta, seier Hans Robert Bondhus og Nils Dragnes som står bak arrangementet.

Framleis kan fleire kome til, trur dei. For første gong er det også med eit band utanfrå, Revolt V frå Molde. Unge musikarar som mellom anna har vunne Momentium sin musikkpris, og har spelt både på Moldejazz og Jugendfest.

– Og no også Musikk i sentrum.

Dei yngste deltakarane er 13 år gamle. Mange er med frå kulturskulen, men også meir etablerte band har meldt seg på.

Med tanke på kor heldige vi har vore med vêret dei to siste åra, så har vi sørga for at det i år vert segl over plassen framfor scena, seier Bondhus, med ein viss ironi, når han siktar til vêret.

– Men alle gode ting er tre. I år går vi for sol.

Av meir etablerte artistar som er med, tek Egil Olsen turen for å vere med på festivalen. Han skal også spele på hotellet på kvelden.

– Vi har fått til eit godt samarbeid med Hotell Ivar Aasen. Dei stiller med toalettfasilitetar på dagtid, og i tillegg er altanen open, for dei som ønskjer å sitte der. Dei har også ein eigen festivalmeny å by på. På kvelden opnar dei dørene for oss og publikum, fortel Dragnes.

I tillegg til Olsen, skal også Revolt V og songaren Jeki frå Folkestad spele på kvelden.

På dagtid vert det, tradisjonen tru, open kiosk i regi av Ørsta kulturhus, matservering frå Thai Thon Take Away, og med gode hjelparar frå mellom anna handballgruppa og fotballgruppa.

– Her er mange som bidreg. Det set vi stor pris på. Næringslivet er også inne og sponsar oss, og det er utruleg kjekt.

Med ei fyldig artistliste, med namn som My Descending Ark, Tonje Aakre, Mathea Lødemel, Fams, Skapsmak Stig Ulv, Jeki, Pineapple Express, Torgeir Hovden Standal, Anna Elise, Marit Lystad Johansen, og mange, mange fleire, satsar arrangørane også på publikum i hopetal.

– Her vil alle garantert finne noko dei likar. Her snakkar vi noko for ein kvar smak. Og vi trur også at folk vil verte overraska, både over nivået og variasjonen. Dette er ei scene for alle.

Festivalen er gratis på dagtid, men arrangørane stiller med spleisekasse om folk ønskjer å bidra med nokre kroner.