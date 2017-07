Framvising i dampskipekspedisjonen

Hjørundfjord filmteater og Sæbø dampskipekspedisjon hadde sitt fyrste samarbeidsprosjekt på kaia på Sæbø. I det gamle kommunehuset vart dei to franske barnefilmane Den raude ballongen og Den kvite hesten vist som gratisframsyning. Ca 40 frammøtte, både born og vaksne, fekk nyte to vakre kortfilmar, men også gratis kaffi og heimelaga is i dei stemingsfulle lokala i Sæbø sentrum.

Både filmklubben og dampskipsekspedisjonen er trivseltiltak som skal bidra til heilårssamfunnet Sæbø, og som ønsker ørstingar og voldingar som vil ta turen til Sæbø for kulturopplevingar hjarteleg velkomne.