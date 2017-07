– Tilbake til scratch

Det seier Eskild Rønningsbakken som for tredje året på rad arrangerer camp i Romedalen under Naturfestivalen. Balansekunstnaren har blitt eit fast innslag på Naturfestivalen og campen i Romedalen har blitt populær både blant lokale og tilreisande.

– Terskelen for å ta del skal vere låg. Vi rettar oss spesifikt mot familiar med barn. Det skal vere enkelt for dei å kome seg ut i naturen, samtidig så er campen så langt vekke at dei automatisk koplar av stresset frå kvardagen, seier Rønningsbakken.

I år startar campen 21. juli og vert avslutta 23. juli.

– Eg har samarbeidd med Naturfestivalen i åtte år, og campen har utvikla seg. Opplegget vi hadde i fjor fungerte veldig fint, men i år blir det ein ny vri med stasjonsbaserte aktivitetar. Det betyr at ting ikkje skal skje til eit spesifikt klokkeslett, men innan ei tidsperiode. På den måten er vi ikkje så vêravhengige og vi kan tilpasse oss betre om det skulle kome mykje folk. Det vil bli stasjonar med ulike aktivitetar, og nokre få vil framleis vere konkrete når det kjem til tid.

Etter at deltakarane har funne seg til rette på campen fredag startar programmet dagen etterpå. Der vert det ulike stasjonar med balanse og akrobatikk, leikar og øksekasting på blink, spikking, fisking, padling, balansekunst på stein og riding på hest. Campen får og besøk av ein kjøkkensjef og det vil bli smakebitar til alle deltakarane. I tillegg vert det organisert tur til Molladalen med klatring på Bladet. Laurdag kveld vert det historieforteljing, minikonsert og matservering ved bålet. Søndag er m.a. lagt opp til natursti til Hallehornet, og Rønningsbakken og Naomi Bratthammer vil utføre balansekunst på toppen.

– Vi vonar at det kjem minst like mange som i fjor og kanskje endå litt fleire. Det overordna målet med campen er at familiar med barn skal få møte naturen, lære korleis dei skal oppføre seg, respektere den og oppleve kor mykje fint naturen har å by på. Mange trur at dei må ha kostbart utstyr for å kunne gjere dette, men det treng verken å vere dyrt eller komplisert. Å vere i naturen skal vere leikent og hyggeleg, og det er slik vi legg opp campen også, seier Rønningsbakken.