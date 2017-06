Therese er ørsting i Herøyspelet

Waldhornet er noko av det gjævaste mellom blåsarane. Og det er ikkje mange stadene ein kan møte andre waldhornistar, og slettes ikkje i utandørs symfonisk spel, skriv Herøyspelet i ei pressemelding.

Therese Aakre frå Ørsta greip difor sjansen då ho vart spurt om å vere med i Herøyspel-orkesteret. Sjølv om det betyr ei intens øveveke og lange kveldar.

– Eg har no høyrt om dette Herøyspelet, men aldri vore her, så eg tenkte at dette var sjansen. Og her får eg også bli kjent med nye folk og nye musikarar.

Kongens Ring har vore vist sidan 1992 og det har vore spelt hundre framsyningar. Den første framsyninga laurdag blir dermed framsyning nummer 101. Det er to framsyningar av spelet komande laurdag, og to søndag.

– Og eg trur dette blir eit bra spel. Det er ei oppleving å få vere med, seier Therese Aakre som til vanleg spelar i Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda.