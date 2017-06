Spinnvilt i Brudavolltunet heile veka

– Vi har lært veldig mykje. Noko kunne vi frå før. No trur eg at eg skal lære meg å veve på ein stor vev, seier Emma Elise Mo Myklebust.

Ho er ei av dei borna frå andre til og med sjuande klasse som har teke del på Ørsta husflidslag sitt arrangement i Brudavolltunet.

Dei spinnville dagane har vorte halde tysdag, onsdag og torsdag, og det er fleire gode handverksteknikkar som har vorte lærte vekk frå husflidslaget sine medlemmer.

– Vi har hatt to emne per dag. Den fyrste dagen laga vi krydderolje og snikra vevar. Den andre dagen (i dag) har vi hatt veving på vevane vi laga, og vi har laga stearinlys. Vi avsluttar torsdag med spikking og toving av ull, fortel leiar i Ørsta Husflidslag, Solveig Grimstad.

På Brudavollen har borna halde til både i sørvisbygget nede ved vegen, og i bygningane oppe i sjølve tunet. Husflidslaget sine medlemmer har vore instruktørar, og dei har følgt borna opp etter kvart som dei møter på nye utfordringar.

– Det er ei veldig god stemning her, og alle deltakarane er opptekne av å lære nye ting, seier Grimstad.

Engasjementet blant borna er stort, og sjølv om det er midtsommar vart det julestemning då Møre-Nytt kom og borna ville vise fram stearinlysa dei hadde laga. Då var det med eitt lyden av songen «Sankta Lucia» som kom ut frå stova i Vrudavolltunet.

– Vi kom brått heilt i julestemning med desse lysa, fortel borna.

Instruktør Dag Brøther er glad for at lysa skapte slik stemning.

– Aller helst skulle vi ha nytta talg, men det er vanskeleg å få til, seier Brøther, som også gler seg over at sommaren endeleg slo til, slik at det vart tørre, fine og solrike dagar på Brudavollen denne veka.