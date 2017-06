– Vert strålande dagar

Det seier dagleg leiar Gaute Øvereng i Ivar Aasen-tunet. Torsdag er klart for opning av den 26. utgåva av Dei nynorske festspela. Allereie første kvelden inviterer Festspela til utekonsert med Stein Torleif Bjella i Aasen-tunet, og laurdag er det Daniel Kvammen som står på same scene. At det har vore dårleg vêr i ein periode har sin innverknad på billettsalet.

– Vi ser at folk ventar litt på vêret. Vi gler oss stort til konsertane, og det er då her er mest med folk i tunet, seier Øvereng.

I år er det litt færre postar på programmet enn det t.d. var i fjor under Festspela.

– Vi har fått tilbakemeldingar om at det har blitt litt for tett mellom dei ulike postane i programmet. Difor prøver vi å tilpasse det betre i år slik at publikum skal få med seg alt dei har lyst til å ta del i.

I Volda og Ørsta er det totalt tretten ulike arenaer under Festspela i år. I tillegg til konsertane skal m.a. Maria Parr lese utdrag frå si ny bok på Ørsta folkebibliotek laurdag.

Festspela har von om å tilby publikum ein totalpakke. For å få til dette under festivaldagane bedt festspeldiktarane om å ønske seg ein rett på menyen i Aasen-tunet. Lars Mæle er årets festspeldiktar, og forfattaren har valt seg ein rett frå sitt eige forfattarskap.

– Mæle skriv m.a. om to karar med namn Harry og Ivar. Dette er nokre sprø typar, og deira favorittrett er hawaiiburger og blåbærbrus. Dermed blir denne retten å få servert i Aasen-tunet under Festspela. Grunnen til at vi gjer dette er for å vise fram ulike sider at forfattarskapen til festspeldiktaren.

Ideen om å få produsert ei eiga blåbærbrus til denne utgåva av Festspela har vore tenkt, men denne typen brus finns ikkje i sortimentet til brusprodusentane.

– Vi har vore i kontakt med kommersielle aktørar, men vi har fått beskjed om at kombinasjonen kolsyre og blåbær ikkje fungerer kommersielt, seier Øvereng.

Det er ikkje første gang at festspeldiktaren sitt matønske står på menyen. Tidlegare har m.a. laks, couscous og lammeskank blitt servert.

– Men det er første gang at retten er inspirert av det forfattaren har skrive sjølv.