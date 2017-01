– Vil gje publikum ei annleis song- og konsertoppleving

Det seier leiar May Kristin Bolli i Volda og Ørsta Kyrkjeakademi og Marie Austrheim Riise som representerer Ørsta sokneråd. Komande fredag arrangerer dei kyrkjekonserten Min yndlingsmusikk. Lokale musikkarar er invitert og vil presentere og framføre songar som har stor verdi for dei. Til konserten fredag er utøvarane Stig Ulv, Nina Vedeld Telseth, Magnar Åm, Kirsten Ragnhild Grimstad og Marie Austrheim Riise. Konseptet vart testa ut for rundt to år sidan, og var ein suksess. No vonar samarbeidspartanarane at konseptet framleis vil fengje publikum.

– Ørsta sokneråd har i aller høgste grad lyst til å vere ein kulturberar. Vi har mykje konsertar gjennom året, og dette er eit flott samarbeid og eit konsept som eg tende til på. Musikkarar og komponistar vert inviterte, og publikum får og høyre ei personleg vinkling frå utøvarane. Dette er ikkje ein A4-konsert, men du får kanskje eit djupare innblikk i utøvaren sitt musikkliv.

I tillegg til å framføre musikk vil utøvarane fortelje om kva slags musikk dei har valt å framføre.

– Dei skal og velje ein salme i salmeboka som dei framfører. Det blir veldig personleg og ofte ligg det historier bak som er interessante. Eg trur at dette konseptet vil fengje publikum. I tillegg får publikum vere deltakande med å syngje på salmane.

Både soknerådet og kyrkjeakademiet er glade for samarbeidet som dei har.

– Denne konserten er veldig beskrivande for kyrkjeakademiet sitt mandat. Vi skal ta eit kulturansvar, og vi skal vere eit forum for fordjuping og meiningsbryting om evig spørsmål og tidsaktuelle problem i kultur- og samfunnsliv. Vi skal og vere ein fristad som fremmar dialog og kommunikasjon mellom kyrkja og gruppar innan kultur- og samfunnsliv. Det er lite som kommuniserer betre enn musikk- og kulturutrykk, seier Bolli.

Det er bestemt at det vert ein konsert til under same konsept i haust. Arrangørane er opptekne av musikarane skal ha tilknyting til Volda og Ørsta.

– Det er breidde både i utøvarar og musikken som dei utøver. At dei vi har spurt svarar ja med ein gang tek som eit veldig positivt teikn, og dei som ikkje kunne denne gongen vil gjerne vere med på neste konsert. Så vi allereie namn på blokka til hausten.

Det er ikkje inngangspengar på konserten fredag, men det vil vere kollekt ved utgang.