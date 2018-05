Aurstad vil byggje Nordøyvegen

New Articles

Kontrakten inneheld bygging av tre undersjøiske tunnelar, tre bruer, ein miljøtunnel og bygging av veg mellom øyane i Haram og fastlandet. Vegvesenet har vurdert kostanden til maksimalt 2,2 milliardar kroner.

Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som er oppdragsgivar for bygginga av Nordøyvegen.

Dei fire som har levert tilbod er:

Implenia AS

Arbeidsfellesskap mellom K.A. Aurstad AS, Metrostav NUF Norge og Toto S.p.A

PNC Norge AS

Skanska Norge AS

KA Aurstad har med det alliert seg med italienske Toto Costruzioni og den tjekkiske storentreprenøren Metrostav.

Den største kontrakten har hatt så lang var på E6 i Gudbrandsdalen. Også det eit samarbeid med sandre selskap,

– Vi er veldig godt nøgd med at fire entreprenørar har levert tilbod på kontrakten. Det er stor konkurranse i anleggsmarknaden i heile landet og mange jobbar for entreprenørane å rekne på. Fire tilbod viser at vi har eit attraktivt prosjekt, uttalar prosjektleiar Marianne Nærø i Statens vegvesenpå vegvesenet sine nettsider.

To fasar

Konkurransen blir gjennomført i to fasar, eit såkalla to-konvolutt-system, der tilbydaren med beste forhold mellom pris og kvalitet blir tildelt kontrakten. Den første konvolutten inneheld entreprenøren sine planar for korleis dei vil gjennomføre utbygginga . Desse planane skal gjennom ei grundig vurdering og rangering, før den andre konvolutten med prisane blir opna, skriv vegvesenet på sine nettsider.