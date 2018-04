New Articles

Geografikunnskap vart sentralt i debatten om Orange Helse.

– Ørsta kommune er blant dei flinkaste til å kontrollere oss. Resultatet er ei god styring av vikarbruken.

Det sa avdelingsleiar i Orange Helse, Ada Greve Rokne, til kommunestyret torsdag.

Etter ymse avisoppslag om bruken av vikarbyrå i helse- og eldreomsorga i Kommune-Noreg, har det også kome spørsmål om vikarbruken innan pleie og omsorg i Ørsta.



Lovverk vert følgd

Difor valde ordførar Stein Aam å invitere Orange Helse til kommunestyret for å orientere om avtalane dei har med kommunen, og korleis dei ser på tenesta dei leverer til Ørsta.

Greve Rokne forsikra kommunestyret om at alle avtalar og lovverk vert følgde. Og ho la vekt på at Ørsta kommune har fullt høve til å kontrollere at avtalar og lovverk vert følgde.

– Ørsta er flinke til å kontrollere, og seinast skjedde dette i mars, sa Greve Rokne.

Når det galdt avisoppslaga, og særleg om tilfelle av det som vert hevda å vere avtale- og lovbrot i Bergen kommune, tilbakeviste Greve Rokne dette.

PFU

– Vi har klaga ni oppslag inn for Pressens faglege utval. Fire av dei er behandla, og dei har vi vunne, sa Greve Rokne.

Vi respekterer at det er politiske aktørar som ikkje ynskjer private inn i helsesektoren. Å fremje insinuasjonar og halvsanningar, synest vi ikkje er greitt, sa Greve Rokne.

Avtalen med Ørsta gjeld sjukepleiartenester m.a. Kommunen har stilt krav om norskkunnskapar på eit visst nivå, og at det skal vere same tariffavtalar som dei tilsette i Ørsta kommune har.

– Vi samarbeider godt med leiarane i Ørsta kommune, og vi opplever at vikarane har gode arbeidsforhold her, sa Greve Rokne.

Balkan eller Baltikum

Det vart stilt fleire spørsmål til Greve Rokne frå kommunestyrerepresentantane. Mellom dei som stilte spørsmål, var Magne Jonny Krumsvik (Frp).

– Dette var nyttig informasjon. Men det er vel rett å seie at de er Balkan-inspirerte. Dei tilsette kjem frå Balkan. Korleis er det med språkopplæringa, spurde Krumsvik.

Avtalen med Ørsta er god for Ørsta. Ikkje så god for oss. – Vi har ingen tilsette frå Balkan, men frå Litauen, Estland, Spania og Sverige mellom anna, og dei tilsette stettar krava til norskkunnskapar, svara Orange Helse.

Det syntest Per Are Sørheim (H) var ei nyttig oppklaring.

– Det er greitt å setje litt kunnskap. Det er skilnad på Balkan og Baltikum. Vi skal vere meir varsame neste gong med å insinuere feil og manglar.