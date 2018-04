New Articles

- Det handlar om mentalhygiene og at vi har det steike kjekt saman. No har vi von om å lokke folk ut av stova for ein heidundrande dansekveld på Hotell Ivar Aasen.

Det seier bassist Martin Åsen i bandet Fin Gammal Aargang. Han er ein av musikarane i ein gjeng garva musikarar, ja, ein fin gammal årgang, med lang fartstid frå ulike danseband. Dei har øvd og spela saman i snart tjue år. Og mange har svinga seg når desse karane har vore i aksjon på ei scene.

- Vi øver ein dag i veka. Dagane er hektiske for mange av oss, difor har vi ikkje tid til å spele så ofte. No gler vi oss veldig til å spele på hotellet i Ørsta, fortel Martin Åsen.

Repertoaret til Fin Gammal Aargang er henta hovudsakleg frå 60 -70 og 80-åra, men også nokre melodiar frå dei siste tiåra.

- Vi spelar låtar av Elvis Presley, The Eagles, The Beatles, Creedence Clearwater Revival, Olav Stedje, Kim Larsen, og mange fleire. Her er musikk som får det til å rykke i dansefoten til nokon og einkvar, lovar Åsen.

I bandet finn ein Paul Krøvel (tidlegare Novus): på gitar og vokal, Tor Melle (tidlegare Ant Hill og West Wind) på gitar og vokal, Odd Magne Vinjevoll (tidlegare Novus) spelar keyboard og trekkspel, i tillegg til å synge.

Martin Åsen (tidlegare Amorose og West Wind) spelar bass og syng medan Roger Bondhus (tidlegare Mirage og Tross Alt) spelar trommer. Under dansen på hotellet vert han grunna helseplager erstatta av Karl Johan Vartdal.

- Puss støvet av danseskorne, og kom og opplev dans på hotellet igjen. Folk må gjerne unne seg ein god middagsbuffet på hotellet også før dansen, oppmodar Martin Åsen.