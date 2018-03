Sp-Klinge vil vil at Stortinget skal drøfte Bjørke-flytting

New Articles

Senterpartiet sin stortingsrepresentant frå Møre og Romsdal er kritisk til fleire av tilrådingane som fylkesmannen har kome med for grensejusteringar. Ho meiner motivet er å tvinge fram kommunesamanslåingar.

- Presset frå fylkesmannen og regjeringa for fleire kommunesamanslåingar held fram. No ved å tvinge vekk store delar av enkelte kommunar for å vanskeleggjera kommunens vidare eksistens, skriv Klinge på Facebook.

Til Stortinget?

Ei av dei omstridde sakene gjeld flytting av Bjørke og Viddal krins frå Ørsta til Volda.

- Også tvangsflytting av Bjørke og Viddal frå Ørsta (med ein talande kommentar om at det ikkje er for seint for Ørsta og Volda å slå seg saman), er noko fylkesmannen innstiller på. Sakene bør behandlast i Stortinget, og eg håpar KrF går mot strategien frå regjeringa og det vidare samanslåingskøyret, skriv Klinge på Facebook-profilen sin.