Større margin for Ørsta

Fylkesmannen har offentleggjort det endelege resultatet av innbyggjarundersøkinga knytt til grensejustering for Bjørke og Viddal. Det endelege resultatet viser at 56 prosent vil vere i Ørsta, medan 42 prosent vil til Volda. I dei førebelse resultatat var det 54 prosent ja til Ørsta

Talmaterialet viser at det generasjonsmotsetnader. I aldersgruppe under 45 år vil dei fleste til Volda. Av dei spurde under 30 år vil to av tre til Volda.

I aldergruppa 45-59 år er det flest positive til Ørsta. Her seier 73 prosent ja til Ørsta, medan to av tre over 60 år seier ja til at grensene skal vere som no.