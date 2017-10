Nye ferjekaier

Løyvingane til vegformål i Møre og Romsdal er i alt på 35,9 milliardar kroner. Pengane går til tiltak som er kjende frå før, mellom anna opprusting av ferjekaiene på Festøya og i Volda. I Volda skal ferjekaia på Vikeneset leggast om, og i tillegg skal det kome ladestasjon for elektriske ferjer. Ordførar Jørgen Amdam opplyer at målet er å kome i gang med arbeidet neste år. Det er også sett av pengar til å finansere undergangen på E-39 Egset, som snart er ferdig. Dessutan er det løyvingar til reguleringsplanen for Voldatunellen, som nyleg er lagt ut til høyring. Dette er Samferdsledepartementet si liste over tiltak i Møre og Romsdal.

Rv 70 Meisingset – Tingvoll, Tingvoll kommune

Regjeringen vil sette av midler til å videreføre utbyggingen av prosjektet rv 70 Meisingset – Tingvoll. Veien ventes åpnet for trafikk våren 2019.

Regjeringen vil sette av midler til å videreføre utbyggingen av prosjektet rv 70 Meisingset – Tingvoll. Veien ventes åpnet for trafikk våren 2019. E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta, Rauma kommune

Regjeringen vil sette av midler til å fullføre skredsikringsprosjektet E136 Dølsteinfonna og Fantebraute i Rauma kommune. Veien ventes åpnet for trafikk i mai 2018.

Regjeringen vil sette av midler til å fullføre skredsikringsprosjektet E136 Dølsteinfonna og Fantebraute i Rauma kommune. Veien ventes åpnet for trafikk i mai 2018. Mindre tiltak på E39 med tilknytninger i Ørsta, Sula, Volda og Molde kommuner

- Utbedring av ferjekaier på sambandene E39 Festøya – Solavågen og rv 651 Volda – Folkestad i forbindelse med innføring av nye ferjer.

- Bygging av undergang ved Ekset på E39 i Volda kommune.

- Etablering av fortau på E39 ved Hjelset i Molde kommune.

- Refusjon av forskutterte midler til bygging av gangbru over E39 ved Årø i Molde kommune.

- Utbedring av ferjekaier på sambandene E39 Festøya – Solavågen og rv 651 Volda – Folkestad i forbindelse med innføring av nye ferjer. - Bygging av undergang ved Ekset på E39 i Volda kommune. - Etablering av fortau på E39 ved Hjelset i Molde kommune. - Refusjon av forskutterte midler til bygging av gangbru over E39 ved Årø i Molde kommune. Mindre fornyingstiltak fornying på E39 med tilknytninger i Ålesund kommune

Fullføre utbedringen av Blindheim- og Moa-tunnelen i Ålesund kommune.

Fullføre utbedringen av Blindheim- og Moa-tunnelen i Ålesund kommune. Mindre tiltak på E136 med tilknytninger i Ålesund, Rauma og Giske kommuner

- Bygging av rundkjøring på rv 658 ved Kverve i Ålesund kommune.

- Videreføre byggingen av kontrollstasjon på E136 i Rauma kommune.

- Refusjon av forskutterte midler til å bygge gang- og sykkelvei langs rv 658 fra Gjøsund til Røysa i Giske kommune.

- Bygging av rundkjøring på rv 658 ved Kverve i Ålesund kommune. - Videreføre byggingen av kontrollstasjon på E136 i Rauma kommune. - Refusjon av forskutterte midler til å bygge gang- og sykkelvei langs rv 658 fra Gjøsund til Røysa i Giske kommune. Mindre fornyingstiltak på E136 med tilknytninger i Rauma, Ålesund og Giske kommuner

Videreføre utbedringen av Innfjord- og Måndalstunnelene på E136 i Rauma kommune og Ellingsøy- og Valderøytunnelene på rv 658 i Ålesund og Giske kommuner.

Videreføre utbedringen av Innfjord- og Måndalstunnelene på E136 i Rauma kommune og Ellingsøy- og Valderøytunnelene på rv 658 i Ålesund og Giske kommuner. Mindre tiltak på rv 70 i Kristiansund kommune

Det prioriteres midler til å etablere døgnhvileplass i Kristiansund i Kristiansund kommune.

Det prioriteres midler til å etablere døgnhvileplass i Kristiansund i Kristiansund kommune. Planlegging

Det settes av midler til planlegging, blant annet til arbeidet med kommunedelplan for E39 Vegsund – Breivika (Ålesund og Sula kommuner) og reguleringsplan for E39 Volda – Furene (Volda kommune).

Det settes av midler til planlegging, blant annet til arbeidet med kommunedelplan for E39 Vegsund – Breivika (Ålesund og Sula kommuner) og reguleringsplan for E39 Volda – Furene (Volda kommune). TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede

Møre og Romsdal er omfattet av den statlige, utvidede TT-ordningen som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 90,4 millioner kroner til ordningen, som omfatter syv fylker. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.