Volda-kvinne mellom fredsprisvinnarane

Volda-kvinna er leiar for fredsprisvinnar ICAN si norske avdeling.

- Fredsprisen betyr veldig mykje for saka og vil gjere det enklare å jobbe for nedrustning, seier, Anne Marte Sundnes Skaland i Ican Norge til NRK.

Atomvåpen

Organisasjonen jobbar for å avskaffe atomvåpen. Anne Marte Sundnes Skaland seier ho er overvelda over at moderorganisasjonen er fredprisvinnar.

– Det er vanskelig å forestille seg noko slikt, seier Skaland

Ho meiner prisen vil gjøre det enklare å bli kvitt atomvåpen.

– Det tydeleggjer at atomvåpen ikkje høyrer framtiden til og at vi no må jobbe for at fleire statar sluttar seg forbodet mot atomvbåpen, seier ho til NRK.

-Banebrytande

"Organisasjonen får prisen for sitt arbeid med å påpeike dei katastrofale humanitære konsekvensane ved å bruke atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til eit traktatfestet forbud mot atomvåpen", står det i grunngjevinga.