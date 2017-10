Ny butikk i gågata

To driftige sydamer har etablert felles systove i gågata i Ørsta.

I starten av september etablerte Lubomira Tamajkova seg med butikken "Sy det!" i Vikegata. Det romslege lokalet deler ho med Helèna Nielsen Sætre, drivaren av "Hjartesaum". Ho har halde til nokre få stoffmeter frå den nye systova som tidlegare hadde kaffibar.

No vil damene utfylle kvarandre med kvar sine firma og konsept, og godt samarbeid.

- Eg syr kle av alt slag på bestilling, men sel også ferdigsydde kle, vesker og interiørartiklar frå butikken min, fortel Lubomira Tamajkova. Ho driv også reparasjon av kle, i tillegg til sørvis på symaskiner.

Skreddar

Lubomira er utdanna skreddar og kjem frå Slovakia. Der hadde ho eigen butikk i seks år før ho flytte til Noreg der ho har budd i sju år, og siste tre åra i Volda. Der jobba ho ein periode på butikken "Syglede". No følte ho tida var inne for å etablere eiga bedrift.

Det angrar ho ikkje på. Responsen på den nye sytstova hennar i gågata er god, og etter ein noko treig start, strøymer kundane til.

- Dette er spennande. Eg har allereie fått mange oppdrag, så dette lovar godt, seier Lubomira.

Ho er glad for å dele lokale med Helèna Nielsen Sætre som driv "Hjartesaum". Etter at ho starta opp butikken og nettstaden med same namn for nokre år sidan, har ho opplevd ei stadig aukande interesse frå kundar som ynskjer å kjøpe både produkt og stoff i metervis, aller helst økologisk. Sjølv om butikken i Vikegata er godt besøkt, går det definitivt flest meter unna på nettet.

– Eg sel ein del stoff til Danmark. På nettet er det jamn trafikk, og mykje av arbeidsdagen går med til å distribuere dette salet, pakke og kjapt få sendt av garde varer, har Helèna tidlegare sagt til Møre-Nytt.