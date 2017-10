Handikaplaget sikrar fleire godstolar til sjukehuset

Ikkje så rart: Måndag ettermiddag trilla leiaren i handikaplaget i Ørsta og Volda, Harald Olsvik, inn på sjukehuset med ein stor sjekk i handa. Og medan ei stor kake vart gjort klar, kom kunngjeringa:

- Vi har hatt styremøte. Britt Lillebø meinte vi burde gi pengar til eit godt føremål. Eg sa ja. Eg har høyrt mykje om godstolane på sjukehuset. Det er veldig fint at Sonja Hovden Vidnes sitt innsamlingsprosjekt for sjukehuset vert vidareført, sa Olsvik.

Han mintes Sonja sitjande på butikkar over alt med sterk vilje for å selje lodd til inntekt for Volda sjukehus. Og det gjorde ho så det susa: Då sjukehuset skulle ha ny CT-maskin for ein del år sidan, sytte Sonja åleine for kring ein million.

Olsvik kalla til seg Sonjakomiteen, og delte ut ein sjekk på 8000 kroner. Og dei driftige damene i komiteen var strålande nøgde. Pengane skal gå til å byte ut femti – seksti godstolar på sjukehuset – til ein pris på 7.500 kroner per stol. Og no har prosjektet Godstol vorte ein stor fellesdugnad og spleisefest for å sikre sjukehuset nye godstolar, slik at dei kan bytte ut fleire titals 80-talsstolar på pasientrom, behandlingsrom og venterom på sjukehuset.

Det var stor begeistring over pengane. Volda-ordførar Jørgen Amdam:

Imponert

- Eg er skikkeleg imponert over innsatsviljen til Sonjakomiteen, og givarvilja frå mange. Volda kommune har ikkje gitt pengar til prosjektet, og det spørs no om eg burde gi litt av lønna mi, vurderte Amdam som meinte alvor med at kommunen burde kome på bana økonomisk.

Han gjorde det klart at sjukehuset er veldig viktig for distriktet.

- No vert det vurdert å lokalisere legevaktordninga på Søre Sunnmøre på Volda-sjukehuset, og kanskje ny ambulanseordning. Dette vert no drøfta med helseføretaket, sa Volda-ordføraren.

Nestleiar i Helse Møre og Romsdal, Petter Bjørdal, var også imponert over handikaplaget si gåve.

- Frivilligheit er veldig viktig for heile helsevesenet. For sjukehuset handlar gåver frå frivillige om trivselsfaktoren. For når ein kjem til eit sjukehus, skal ein føle velbehag, sa Bjørdal m.a.

Ørsta sin ordførar, Stein Aam, syntest også det var kjekt å sjå ei vidareføring av Sonja Hovden Vidnes sitt store arbeid for sjukehuset.

- Det som er godt for Volda, er også godt for Ørsta. Og kva hadde Ørsta og Volda og Noreg vore utan frivilligheita, spurde Aam.

Gerd Helen Moe Masdal i Sonjakomiteen takka hjarteleg for pengane frå handikaplaget.

- Og hjarteleg takk for engasjementet. Det er veldig fint at innbyggjarane stiller opp for sjukehuset og femnar om det. Det er stor slitasje på stolane på sjukehuset, men ikkje berre dei: Også persiennene burde ha vore skifta ut. Så det spørst om vi også må ha kronerulling for nye slike, sa Masdal med eit stort smil.

Målet er 400.000

Til no har det kome inn 138.000 kroner på kontoen til Sonjakomiteen. Målet er rundt 400.000. Det er også starta kronerulling der folk kan støtte prosjektet og betale til konto 3991 09 57590.

Siste status for kronerullinga for «Aksjon godstol» ved Volda Sjukehus:

Jostein og Ella Fet Kr. 500,-

Norunn Lindvik Velsvik Kr. 500,- Byd ut: Jorunn Bjerkvik, Inger Tove Simonnes og Anne Berit Randmæl

Margrete Sørensen Kr. 300,-

Britt og Harald Indresøvde Kr. 500,-

Johanne Engeseth Kr. 250,-

Anders Dagfinn Hovden Kr. 1 000,-

Ingrid Aamdal Kr. 500,-

Beate Leite Førde Kr 300,-

- Vi oppmodar også bedrifter, lag og organisasjonar om å støtte opp til eit felles løft for nye god stolar ved sjukehuset, seier Sonjakomiteen.