Flest bekymringsmeldingar i Ørsta

Det fortel barnevernsleiar Brynhild Solvang i ein tertialrapport kring den økonomiske stoda og utviklingstreff i det interkommunale barnevernet.

Barnevernet for Hareid, Ulstein, Ulstein, Volda og Ørsta tok imot, frå nyttår og fram til utgangen av august, 222 nye meldingar om born sin omsorgssituasjon. Meldingane si fordeling viser at Ørsta med 84 meldingar, har desidert størst tal på bekymringsmeldingar.

Tala for dei andre kommunane er 45 meldingar frå Hareid, 47 frå Ulsteinvik, 45 frå Volda og ei melding frå Hornindal.

27 av dei 222 meldingane førte ikkje til undersøking.

- Årsaka kan vere at familien vart vist til andre kommunale tenester for hjelp, fordi familien flytta, eller fordi familiehn var registrert hos barbnevernet frå før.

- Dei fleste meldingane kom frå skule og foreldre, men også andre samarbeidsinstansar og private. Meir enn 40 av meldingane handla om born som har fortalt at dei er utswett for vald i heimen. Desse vert det drøfta med, og i dei fleste høve meld til politiet med påfølgande avhøyr og oppfølging frå vår side, fortel Solvang.

Det samla talet på bekymringsmeldingar i fjro var 295.

- Det er grunn til å tru at vi kjem til å få ein stor auke i år, dåp vi av erfaring veit at det kjem mange meldingar seint om hausten, seier barnevernsleiaren.

Større press

Brynhild solvang fortel at barnevernet opplever eit stadig større press i høve foreldre som vil filme eller ta opp samtalar med barnevernet, der vi også vert eksponert, sjikanert og truga på sosiale media.

I rapporten fortel barnevernsleiaren om stadig auke i krevjande saker, der det må vere to aktive sakshandsamarar som følgjer opp. Barnevernet har no også oppretta akuttavdeling, der to tilsette og ein fagteamleiar har vakt på fdagtid, måndag til fredag, for å handtere akutte meldingar og situasjonar som må handterast.

- Enkelte saker krev mykje merksemd og tid i kritiske periodar, noko som går ut over andre saker, og det er lett at vi kjem på etterskot. Handsaming av saker som vi vert påklaga av foreldre til rettssystemet, tek både mykje tid og økonomiske ressursar, fortel Solvang.

Hjelpetiltak

272 barn har motteke hjelpetiltak frå barnevernet i Hareid, Ulstein, Ulstein, Volda og Ørsta. På same tid i fjor var talet 273. I talet for i år er seks born frå Hornindal med.

- Hjelpetiltaksteamet har som fokus å styrke foreldra til sjølve å ta vare på borna sine. Dei fleste som tek i mot hjelp frå barnevernet, har hjelpetiltak i ein avgrensa tidsperiode. Då har hjelpetiltaka ført til nødvendig endring, og familien kan stå på eigne bein. Det vil difor til ei kvar tid vere ei gjennomstrøyming av barn som får hjelp, noko som er nødvendig også for å kunne ta imot nye barn med hjelpebehov, forklarar Solvang.

Ho fortel at barnevernet i regionen no vurderer å kutte ut å følgje barn til avhøyr ved Barnehuset i Ålesund.

- Dette legg beslag på store menneskelege ressursar og vi vurderer å gå bort frå denne måten å bistå politiet på når dei skal ha barn inn til avhøyr, seier Solvang.

Til no i år har det vore 43 born til slike avhøyr i den fem kommunane som samarbeider om barnevernstenesta.

Arbeidet handlar om å følge borna til Ålesund, med oppfølging av både barn og foreldre i etterkant.

Når det gjeld barnevernet sin rekneskap, var status ved utgangen av august at dei ligg innanfor det budsjetterte.