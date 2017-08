- Ikkje økonomisk krise for Volda sjukehus

- Også vi i Volda ligg bak budsjettet, men ikkje så mykje som dei tre andre sjukehusa. Vi har god kontroll og driv effektivt, og det er lite å skjere ned på. Problemet er at vi i utgangspunktet har for lite pengar, seier økonomisjef Kjell Løvland ved Volda sjukehus.

Juni og juli har vore to svært utfordrande månader økonomisk sett for Helse Møre og Romsdal, og adm.dir Espen Remme er svært uroa over utviklinga, og no må det igjen setjast inn tiltak.

Resultatkrav

Resultatet for sjukehusa i juni var 15,9 mill. kroner bak resultatkravet og i juli låg helseføretaket 19,8 mill. kroner bak kravet.

Økonomisjef Kjell Løvland vede Volda sjukehus meiner ein må sjå på rammeoverføringane til sjukehusa, og korleis pengane skal fordelast, med nye auge.

- Når ein ser på samdatarapportane, som viser korleis sjukehusa vert drifta i høve kostnader per pasient, kjem sjukehusa i Møre og Romsdal godt ut. Og det vert drive godt og effektivt. I Volda har vi effektiviseringskrav hengande over oss heile tida, og vi har veldig fokus på dette. Vi har lenge hatt stram økonomi trass i at vi er effektive og skårar høgt på undersøkingar for pasienttilfredsheit, forklarar Løvland.

Han legg til at Volda ligg på topp i fylket når pasientane vert spurde om kor tilfredse dei er med sjukehuset. Pasientforløpet er også veldig bra ved Volda-sjukehuset. Dette meiner Løvland er eit klart teikn på god drift, og at dette må takast med når ein vurderer nedskjeringstiltak.