Rotlaus skapte feststemning for over 600

- Kring 630 kom på dansen, og mange av dei var unge. Det vart ein stor kveld, seier Monica Jeanett Furnes Andersen, leiar for Hjørundfjorddagen.

Tidlegare vart det kalla Hjørundfjorddagane som gjekk over to dagar. No heiter det Hjørundfjorddagen som vart arrangert over ein dag. Og på pinseaftan skjedde det med aktivitetar for små og store, og politisk debatt, leia av Rune Sæbønes, også med røynde politikarar.

Om kvelden spelte Rotlaus opp til stordans utandørs, og stemninga var svært god. Folk kosa seg og det var ikkje antydning til bråk.

- Heile arrangementet gjekk veldig bra. Vi var kjempeheldige med veret etter at det ei stund ikkje såg så lovande ut. Det kom bra med folk også på dagtid sjølv om vi ikkje annonserte så godt, og satsa på Facebook og nettet, seier Furnes Andersen.

Ho rosar dugnadsånda for Hjørundfjorddagen. Nær hundre personar var i sving totalt med alt frå matservering til rigging og rydding.

- Dette gav meirsmak. No skal vi evaluere. Eg håper på ein ny Hjørundfjorddag neste år, seier Andersen.