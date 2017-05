Hipp hurra for verdas vakraste dag

Og det flotte veret gjorde sitt til at mykje folk var samla i sentrumsgatene, både under barnetoget om morgonen og folketoget om ettermiddagen.

Mykje folk hadde stilt seg opp for å sjå toga, og begge toga var lange, men barnetoget var i år ekstra langt, vert det fortalt.

Etter at barnetoget var ferdig, samla folk seg tradisjonen på Nekken nedom kyrkja der Anne Ellingsen heldt appel.

Etter folketoget, der mange lag- og organisasjonar var fargerikt representert, og der Ørsta Opplæringssenter gjekk under eigen fane, var det duka for fest i Laguneparken med variert program og Kim Thorup som programleiar. Også der hadde det samla seg mykje folk i fineveret. Påtroppande Møre-Nytt-redaktør, Svein Aam, var talar for dagen.

Møre-Nytt kjem tilbake med fyldige reportasjer frå 17. mai-feiringa i papiravisa laurdag.