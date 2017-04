Plan for hytter og naust på Masdal

Ørstingen Eirik Risholm Velle vert rosa opp i skyene av stjerneregissør Harald Zwart:

– Eirik er ein fantastisk, talentfull skodespelar som med stort hjarte gav sjel til tolkinga av karakteren, og gjorde ære på krigshelten Per Blindheim. Eg er takksam for at Eirik kom med på dette prosjektet og spår han ei lysande framtid som skodespelar, seier Zwart.