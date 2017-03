NVE: Mørenett treng ikkje levere straum til Raudøya

Fritaket gjeld leveringsplikt til tre fritidsbustader på Raudøya.

- NVE har lagt vekt på at dei tre berørte abonnentane er fritidseigedomar med lågt straumforbruk, og at kostnadene med å oppretthalde nettilknytinga er vesentleg høgare enn forventa nettleigeinntekter frå abonnentane. NVE meiner det er meir rasjonelt å etablere lokale løysingar for straumforsyning til eigedomane.

Det seier avdelingsdirektør Rune Flatbyi NVE i eit skriv til Mørenett.

Raudøya er forsynt med straum via sjøkabel på 700 meter. Denne kabelen er gammal og defekt, og må skiftast. Dette vil ifølgje Mørenett koste mykje. Då Raudøya berre har fritidsbustader med lågt straumforbruk søkte Mørenett om fritak frå leveringsplikta.

Tiilskot

Mørenett har tilbode dei tre kundane på øya eit tilskot på 10.000 kroner til innkjøp av aggregat eller liknande, men dette har huseigarane takka nei til. Dei meiner eit evt tilskot må vere mykje høgare.

Anders Øsrtavik, Jon Ståle Lystad på vegner av alle grunneigarane, og Ørsta kommune har kome med innspel til saka. Alle vil oppretthalde straumen til Raudøya.

Lystad meiner at straumforbruket er undervurdert då det kom brot på sjøkabelen i fjor haust. Han meiner også at forbruket på øya vil auke framover då det er venta auka bruk av fritidseigedomane. Det vert også peika på det viktige med å halde oppe straumen på Raudøya for ungdomsskuleelevane som har alternativ skule på øya.

Det vert også nemnt at Raudøya er freda, og det vert stilt spørsmål om grunneigarane då vil få løyve til å etablere alternativ straumforsyning.

NVE fortel at det vil koste nær 1,2 miillionar kroner å få tilfredstillande og "ny" straumforsyning til Raudøya.