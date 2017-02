Sparebanken Møre inngår samarbeid om Vipps

Vipps har hittil vore ein del av DNB-konsernet, men blir no lagt inn i eit eige selskap som har som mål å levere dei enklaste og mest nyskapande betalingstenestene til norske privatpersonar og bedrifter.

Inn på eigarsida går DNB (52 prosent), Sparebank 1-alliansen (25 prosent), Eika-alliansen (10 prosent), 15 bankar som er deleigarar i Frende Forsikring (12 prosent) og Sparebanken Møre (1 prosent).

Dei beste løysingane

– Sparebanken Møre skal vere nr. 1 bank i Møre og Romsdal, og ein viktig del av strategien vår er å knyte til oss dei beste partnarane. Gjennom samarbeid med ulike aktørar skal vi sikre at Sparebanken Møre kan tilby kundane våre dei beste løysingane på marknaden. Når det gjeld mobil lommebok, er Vipps eit føretrekt val for oss, seier banksjef ved avd Ørsta, Line Wiik Bjerknes i ei pressemelding.

Vipps har på kort tid blitt den klart største aktøren i den norske mobilbetalingsmarknaden, med gode løysingar for både personkundar, bedrifter og lag og foreiningar. Vipps er lasta ned av over 2 millionar personar og er ei svært kjent merkevare i Norge.

Enklare for kunden

Med ein marknad der stadig fleire aktørar har lansert eigne løysingar for mobil betaling, har det etter kvart blitt forvirrande for kundane – enten ein skal betale eller ta i mot betaling.

– Både kundar, myndigheiter og andre har uttrykt at bankane burde samlast om éi felles løysing, og med dette samarbeidet er det nettopp det vi gjer. Enkelheit for kunden blir sett i fokus, seier Bjerknes.

Auka konkurransekraft

Samarbeidet er også eit felles svar på auka internasjonal konkurranse. Fleire utanlandske aktørar jaktar på å ta posisjonar i den norske betalingsmarknaden, og for å møte dette treng Norge ei finansnæring som tek aktive grep gjennom kundevennlege, kostnadseffektive, sikre og moderne løysingar for mobil betaling, meiner Bjerknes.

– Enkelheit for kundane vil vere drivande for utviklingsarbeidet til det nye selskapet. Kompetansen og innovasjonskrafta blir sterk, og vi gler oss til å tilby mange spennande løysingar for kundane våre framover, seier Bjerknes.

Sparebanken Møre tilbyr i dag SKULS og SPING som tenester innanfor vennebetaling og mobilbetaling for lag og foreiningar. Desse vil etter kvart bli erstatta med Vipps. Det vil gå ei tid før alle formalitetar er på plass og kundane kan ta i bruk ny løysning. Fram til dette kan banken sine eksisterande tenester nyttast som normalt.