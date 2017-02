Tekne for bruk av narkotika i Volda

Bakgrunnen var mistanke om bruk av narkotika.

Eit par timar etter at politiet twitra om pågripinga melde dei at to av mennene hadde vedgått å ha brukt narkotika og vidare at ein av dei unge mennene hadde vedgått å ha hatt og brukt narkotika. Ein anna av mennene vedgjekk å ha oppbevart narkotika.