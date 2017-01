Marna Haugen Burøe inntek "Farmen kjendis"

Den utflytte ørstingen Marna Haugen Burøe inntek måndag storsuksessen "Farmen kjendis" på TV2.

Og i morgon, måndag kjem bloggar Haugen Burøe saman med bloggar Linni Meister til Farmen-garden for å utfordre m.a. frittalande Lothe-pus, entreprenør-cowboyen frå Hardanger som bannar i annankvar setning.

Då Meister og Haugen Burøe kom inn i konkurransen, hadde dei andre deltakarane budd på garden i to veker allereie.

Haugen Burøe , som driv suksessbloggen Komikerfrue, følte ifølgje VG at mottakinga frå dei andre deltakarane var blanda.

– Enkelte syntest at det var moro at vi kom inn, medan andre var veldig tydelege på at dei ikkje var interesserte i fleire konkurrentar, seier ho til VG.

Berre éin av dei to utfordrarane får verte att som fullverdig deltakar på «Farmen»-garden. Den andre må reise heim etter eit par dagar.

Kven som vert att på garden står att å sjå. Marna Haugen Burøe kan ha ein fordel at ho kjem frå gard i Åmdalen?